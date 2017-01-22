В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу

​Сегодня в Новосибирске на стадионе областного автомотоцентра на ул. Юннатов, 72 прошел третий этап первенства Новосибирской области по мотоскийорингу — гонкам лыжников, держащихся за веревку, привязанную к мотоциклу. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Соревновались 35 мотоэкипажей, состоящих из мотоциклиста и лыжника. Спортсмены были со всей области и даже из Барнаула. Участников поделили на пять классов — по возрасту и по мощности мотоциклов. Самые престижные классы — «Народный», где участвовать могут взрослые, и «Спортивный»  — здесь участники гоняют на спортивных, кроссовых мотоциклах. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Чемпионаты по мотоскийорингу в Новосибирской области проходят с 2003 года. Это большая тусовка увлеченных мотоспортом людей. Летом они гоняют по пересеченной местности и участвуют в мотомногоборье, зимой соревнуются в состязании с непривычным названием.


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Правила простые: за 10 минут нужно накрутить как можно больше кругов по стадиону или полю, где проходит состязание. При этом постараться не упасть и ни в кого не врезаться. Всего два заезда по 10 минут для каждого класса участников — поэтому соревнования длятся пару-тройку часов. Зимний сезон делится на несколько этапов, как в «Формуле-1». Потом результаты складываются и определяются итоговые победители.


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Среди лыжниц корреспонденты НГС заметили несколько девушек. Например, 14-летнюю Веронику Склепович из Мочище с номером, доставшимся, видимо, по знакомству.


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


В первом заезде лыжники отходят на 15 метров от мотоциклистов, а затем по команде судьи бегут поднимать фал — длинную веревку, привязанную к мотоциклу. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


На ногах у лыжников — обрезанные сзади горные лыжи. Обрезать надо по нескольким причинам — это улучшает маневренность и лишает соперника возможности наступить тебе на лыжу и выбить из гонки. Кстати, во втором 10-минутном заезде происходит смена ролей, и к мотоциклам бегут уже мотоциклисты. А лыжники ждут их, придерживая байки. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


К байкам предъявляются немногочисленные требования: исправное техническое состояние, строго определенный объем двигателя и отсутствие шипов на колесах. Казалось бы, шипы, наоборот, нужны, ведь это поможет лучше управлять мотоциклом на заснеженном покрытии, но все дело в безопасности — лыжники часто падают и случайно наехавшее шипованное колесо может серьезно травмировать упавшего.


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Это только кажется, что лыжник просто держится за веревку. Балансировка с фалом в руках — настоящее искусство. Где-то надо отпустить, где-то притянуться поближе к мотоциклу. Десять минут заезда для лыжника пролетают очень быстро. В это время мозг лихорадочно работает, отдавая микрокоманды «Присядь», «Наклонись», «Подтянись», а тренированное тело молниеносно подчиняется. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


В этом году из-за погодных условий сорвалось два этапа первенства Новосибирской области. В Мочище заезд был отменен из-за оттепели, которая растопила лед на острове, где должны были пройти гонки; а в селе Новомихайловка Коченевского района уже метель замела всю трассу. После новосибирского этапа участников ждут еще трассы в Тогучине и Карасуке, и, может быть, если позволит погода, еще где-то. 


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Новосибирский этап тоже чуть было не сорвался — накануне днем на стадионе проходил автокросс, и автомобили разбили отдельные участки. Поэтому весь субботний вечер трассу приводили в порядок: подсыпали снежок и потом поливали его лейкой. В воскресенье днем стадион был готов, и несколько десятков зрителей стали свидетелями захватывающего стрекочущего зрелища.


В Новосибирске прошли соревнования по гонкам лыжников, привязанных к мотоциклу (фоторепортаж)


Андрей Ткачук
Фото Александра Ощепкова

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