Молодой бойфренд угнал у 44-летней подруги «девятку​»

Молодой бойфренд угнал у 44-летней подруги «девятку»

В Новосибирске раскрыт угон автомобиля ВАЗ-2109. В субботу, 21 января, в 10:00 44-летняя автовладелица заявила об угоне своего автомобиля, припаркованного около дома по ул. Связистов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


«Ориентировка на автомобиль была передана всем дежурным патрулям. Вскоре сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД у дома по ул. Немировича-Данченко был задержан мужчина, управлявший угнанным автомобилем», — сообщили в полиции.


Задержанным оказался 34-летний сожитель владелицы транспортного средства. Ранее мужчина уже дважды был судим, в том числе за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Бойфренду грозит 5 лет лишения свободы.


В феврале прошлого года незадачливый 28-летний ухажер также угнал машину у своей возлюбленной, но попал в ДТП и был задержан.

Андрей Ткачук
Фото pixabay.com

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