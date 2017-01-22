Молодой бойфренд угнал у 44-летней подруги «девятку​»

В Новосибирске раскрыт угон автомобиля ВАЗ-2109. В субботу, 21 января, в 10:00 44-летняя автовладелица заявила об угоне своего автомобиля, припаркованного около дома по ул. Связистов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





«Ориентировка на автомобиль была передана всем дежурным патрулям. Вскоре сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД у дома по ул. Немировича-Данченко был задержан мужчина, управлявший угнанным автомобилем», — сообщили в полиции.





Задержанным оказался 34-летний сожитель владелицы транспортного средства. Ранее мужчина уже дважды был судим, в том числе за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Бойфренду грозит 5 лет лишения свободы.





В феврале прошлого года незадачливый 28-летний ухажер также угнал машину у своей возлюбленной, но попал в ДТП и был задержан.