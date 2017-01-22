​Крупного районного чиновника поймали на халатности​

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Купинского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Купинского района, 51-летнего Владимира Шубникова.



«В 2014 году Шубников заключил муниципальный контракт на строительство 16-квартирного жилого дома в Купино для детей-сирот. Застройщик был обязан ввести объект в эксплуатацию не позднее 1 июля 2015 года. Однако на сегодняшний день строительство прекращено, объект не сдан», — сообщили в СК.







Тем не менее глава Купинского района без проверки объема выполненных работ подписал акты о приемке, а также справки о стоимости работ и затрат на общую сумму свыше 13,7 млн руб. При этом фактически застройщиком ООО «Экоресурс» выполнено строительных работ на сумму около 11,2 млн руб.







«В результате были существенно нарушены права детей на своевременное получение жилья, а также причинен ущерб бюджету муниципального образования на общую сумму свыше 2,5 млн руб.», — говорит официальный представитель Следственного комитета по НСО Анастасия Кулешова.







Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность). Чиновнику грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс.руб.



Летом прошлого года под суд попал еще один крупный районный чиновник — замглавы администрации Куйбышевского района НСО Валерий Конев. Он попался на схожем преступлении — в период с 2009 по 2012 годы чиновник принял работы, которые не соответствовали фактически выполненному объему и стоимости, из-за чего было необоснованно израсходовано более 15 млн руб., выделенных из бюджета.

