Две трети новосибирцев должны банкам в среднем по 192 тысячи рублей

Две трети новосибирцев должны банкам в среднем по 192 тысячи рублей

​На каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит в 192,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного бюро кредитных историй.


В исследовании учитывалось экономически активное занятое население России, в том числе Новосибирской области. По состоянию на конец 2016 года средний долг по открытым кредитам у новосибирца составил 192 500 руб. По сравнению с 2015 годом средний размер долга снизился почти на 7 тыс. руб., но зато увеличилась доля заемщиков — с 67 % до 70 % работающего населения в НСО.


Для России в целом доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами выросла за год с 59 % до 61 %. Средний размер долга по всем кредитам на 1 россиянина за год снизился с 214 тыс. до 209 тыс. руб.


«Такая тенденция связана с оживлением розничного кредитования, которое наблюдалось в течение всего прошлого года. За 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13 % больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года», — говорит Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.


В середине лета НГС.НОВОСТИ рассказывали, что Новосибирская область входит в топ-10 регионов России с наибольшей задолженностью жителей по кредитным картам.

Андрей Ткачук
Фото pixabay.com

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