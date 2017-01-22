​«Ниссан» с женщиной-водителем закрутило на трассе и выкинуло под грузовик

«Ниссан» с женщиной-водителем закрутило на трассе и выкинуло под грузовик (фото)

В Новосибирской области на участке трассы в Чулымском районе столкнулись грузовик и кроссовер. По предварительной информации, сегодня, 22 января, на трассе «Иртыш» (направление Новосибирск – Омск) в 13.00, недалеко от города Чулым, столкнулись грузовик Volvo и кроссовер Nissan Qashqai, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


«В результате аварии на месте от полученных травм погибла женщина — водитель Nissan Qashqai. Также пострадали два пассажира иномарки. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе полиции. По информации очевидцев, от удара «Ниссан» отбросило на ограждение трассы, где автомобиль в итоге повис на правой стороне. Весь левый бок кроссовера вмят внутрь. 


«Ниссан» ехал в сторону Омска, водитель «Вольво» — в сторону Новосибирска.


«Она обгоняла фуры — шли друг за другом, и после обгона вернулась на свою полосу, но ее вынесло на "встречку", так как там был гололёд. И по нелепому стечению обстоятельств там оказался заборчик, метра 3–4. Если бы не было заборчика, возможно, выбросило бы просто на снег», — уточняет в соцсетях читательница Юлия, проезжавшая этот же участок.


Окончательные причины произошедшего выясняются. Напомним, вчера МЧС по Новосибирской области рекомендовало автомобилистам не выезжать сегодня на трассы из-за метелей и снежных заносов на дорогах.

Андрей Ткачук
Фото vk.com/incident_nsk

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