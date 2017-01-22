​В Новосибирске подорожал бензин

Средняя стоимость литра ходовых марок бензина в Новосибирске выросла уже с начала года. В период с 26 декабря 2016 года по 16 января 2017 года средняя стоимость литра АИ-92 в Новосибирске выросла на 19 коп. — с 33,82 руб. до 34,01 руб., а литра АИ-95 — на 18 коп., до 37,95 руб., сообщает Новосибирскстат.







При этом только за неделю, с 9 по 16 января, рост цен на автомобильный бензин составил 0,2 %. Как ранее сообщало издание «КоммерсантЪ», начало года отметилось витком повышения цен на бензин во многих регионах. Например, в Омске в начале января АИ-92 подорожал почти на 40 коп. — до 34,47 руб. Причиной эксперты называют монополизацию рынка нефтепродуктов в России после покупки «Роснефтью» компании «Башнефть».



Напомним, в июне прошлого года в Новосибирской области зафиксировали средний рост цен на бензин на 3–5 руб. за год: за литр АИ-92 — до 33,36 руб. (с 30,57 руб.), за литр АИ-95 — до 37,21 руб. (с 32,60 руб.).

