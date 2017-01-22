​Рухнули огромные буквы около ЛДС «Сибирь»

В Новосибирске около ледового дворца спорта упала рекламная конструкция. По сообщению читателя НГС, рухнула часть конструкции, изображающая буквы «I am (англ. — «я это») и голубое сердце в белых снежинках.


Рухнули огромные буквы около ЛДС «Сибирь» (фото)


Напомним, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» установил возле своего дворца спорта огромную конструкцию с надписью «I am Sibir» (англ. — «Я это «Сибирь») осенью 2015 года. Как рассказывала пресс-атташе клуба Мария Левинская, «идея пришла мне, когда в столице Голландии я увидела надпись "I am Amsterdam". Как обычно, пошла с новой задумкой к нашему генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому. Ему понравилось, после чего привлекли к проекту руководителя направления клубной символики Александра Карпухина. Именно он и придумывал дизайн надписи с пожеланиями от генменеджера». Специалисты установили конструкцию 1 октября 2015 года за 7 часов. Конструкция была выполнена в бело-голубых цветах — цветах ХК «Сибирь».


Рухнули огромные буквы около ЛДС «Сибирь» (фото)


Болельщики в целом идею восприняли положительно, но многие остались недовольны, что надпись выполнена на иностранном языке. Пресс-служба клуба тогда рекомендовала в своем instagram: «Кому что-то не нравится, могут просто не фотографироваться или сделать свою надпись.

Андрей Ткачук
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