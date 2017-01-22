Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре

На завалы снега пожаловались жители Октябрьского района. Фотографии открытого колодца и огромных снежных завалов на тротуарах в редакцию НГС прислал житель частного сектора около Инюшенского парка в Октябрьском районе.


Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре (фото)


«Тротуары-призраки расположились на улице Хитровской от Храма Михаила Архангела до пересечения с ул. Дубравы. Приходится идти по проезжей части дороги, так как тротуары завалены снегом в человеческий рост. Водители сигналят, а пешеходу деваться некуда. Мало того, так прямо на тротуаре зияет дыра открытого колодца», — рассказал читатель НГС Виктор.


Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре (фото)


По словам мужчины, такая ситуация возникла оттого, что при чистке снега его расталкивали на крайние правые полосы, завалив сначала тротуар, а потом и вовсе сузив проезжую часть до одной полосы в каждую сторону. В то время как дорога на этом участке имеет по две полосы в каждую сторону.


Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре (фото)


«Я так думаю, что когда там автомобилем будет сбит пешеход, идущий по проезжей части, тогда тротуары-призраки сразу почистят», — предполагает читатель. 


Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре (фото)


Эта зима уже неоднократно показывала, что привлечение внимания к конкретным сугробам активизирует коммунальные службы. Например, ​новосибирский активист написал на сугробе, образовавшемся на парковке в центре города, лозунг «Сугробы за Локтя!» — сугроб исчез на следующий день.

Андрей Ткачук
Фото читателя НГС

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