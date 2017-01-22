Новосибирец обнаружил опасную яму под кучей снега на тротуаре

На завалы снега пожаловались жители Октябрьского района. Фотографии открытого колодца и огромных снежных завалов на тротуарах в редакцию НГС прислал житель частного сектора около Инюшенского парка в Октябрьском районе.











«Тротуары-призраки расположились на улице Хитровской от Храма Михаила Архангела до пересечения с ул. Дубравы. Приходится идти по проезжей части дороги, так как тротуары завалены снегом в человеческий рост. Водители сигналят, а пешеходу деваться некуда. Мало того, так прямо на тротуаре зияет дыра открытого колодца», — рассказал читатель НГС Виктор.











По словам мужчины, такая ситуация возникла оттого, что при чистке снега его расталкивали на крайние правые полосы, завалив сначала тротуар, а потом и вовсе сузив проезжую часть до одной полосы в каждую сторону. В то время как дорога на этом участке имеет по две полосы в каждую сторону.











«Я так думаю, что когда там автомобилем будет сбит пешеход, идущий по проезжей части, тогда тротуары-призраки сразу почистят», — предполагает читатель.











Эта зима уже неоднократно показывала, что привлечение внимания к конкретным сугробам активизирует коммунальные службы. Например, ​новосибирский активист написал на сугробе, образовавшемся на парковке в центре города, лозунг «Сугробы за Локтя!» — сугроб исчез на следующий день.

