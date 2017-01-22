​Новосибирские мамы написали письмо Путину

Инициатор письма и мать ребенка-аутиста Елена Фомина
Инициатор письма и мать ребенка-аутиста Елена Фомина

Новосибирские родители написали письмо губернатору Владимиру Городецкому и президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть детям с ментальными расстройствами санаторно-курортное лечение.

 

«Детям с психическими расстройствами с прошлого года стали отказывать в предоставлении санаторно-курортного лечения, объясняя это тем, что такие дети якобы могут быть опасными для окружающих. Хотя ранее путевки давались совершенно спокойно», — рассказала мама сына-аутиста, инициатор письма Елена Фомина.


Елена Фомина пояснила, что в состоянии приступа врач ребенка в санаторий даже не отпустит, а в спокойном состоянии дети никакого вреда окружающим не приносят. «Родительская общественность очень ждала этого письма. Работу мы будем проводить серьезную. Первый адресат у нас губернатор НСО Владимир Городецкий — отнесем ему в приемную. Потом письмо будем сканировать и отправлять в электронном виде в приемную президента Владимира Путина», — рассказала активист. 


Связь друг с другом родители держат через чат в смартфоне. Первые подписи начали собирать в коррекционной школе № 1. За один день было собрано 55 подписей. К новосибирской акции готовы подключиться томские родители. 


Отметим, что иногда подобные письма срабатывают. Например, школьник из Татарского района Новосибирской области написал письмо Владимиру Путину с просьбой о компьютере и вскоре получил подарок.

Галина Ахметова
Фото предоставлено Еленой Фоминой

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