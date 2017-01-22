«Скорая» перевернулась на Мочищенском шоссе, уходя от ДТП

«Скорая» перевернулась на Мочищенском шоссе, уходя от ДТП (фото)

В Новосибирске неизвестный водитель подрезал машину «скорой помощи». Сегодня, 22 января, в начале первого часа ночи в районе перекрестка с Дачным шоссе, около бывшего стационарного поста ГИБДД на Мочищенском шоссе, перевернулась на левый бок машина «скорой помощи», подтвердили в дежурной части городского ГИБДД. В «скорой» находилась кардиобригада — доктор и два фельдшера, которые везли пациента в ГКБ № 1.


По предварительной информации, неустановленный водитель начал поворачивать перед «скорой», ехавшей с включенными спецсигналами. Водителю неотложки пришлось уйти резко в сторону, автомобиль наехал на препятствие под сугробом и перевернулся. По предварительной информации, три человека в машине получили ушибы разной силы, пациент в результате происшествия не пострадал. По информации источника, у него даже восстановился ритм сердца.


Автомобили «скорой помощи» переворачиваются нередко. Так, в середине декабре водителю «скорой» пришлось резко завернуть из-за внезапно вышедшего на дорогу пешехода на пересечении ул. Мичурина и Ядринцевской, в результате автомобиль перевернулся.

Андрей Ткачук
Фото vk.com/incident_nsk

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