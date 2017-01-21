Новосибирцам показали необычные картины создателя любимой улицы горожан

​В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка художника Геннадия Арбатского, известного своими скульптурами на ул. Богдана Хмельницкого. 


Новосибирцам показали необычные картины создателя любимой улицы горожан (видео)


Выставка «Между небом и землей» открылась в залах художественного музея 20 января (вход с ул. Свердлова). Эта выставка представляет на суд зрителей часть графического наследия Геннадия Арбатского — работы абстрактного характера 2013 года, «в которых ничем не сдерживаемая фантазия воплощается в изысканные формы, обогащенные утонченным цветовидением», — описали в художественном музее. 


Новосибирцам показали необычные картины создателя любимой улицы горожан (видео)


Геннадий Арбатский прожил всю свою жизнь на ул. Богдана Хмельницкого, это он стал автором необычных скульптур на афишных тумбах и легендарных дворов «Алиса» и «Гулливер». Архитектор по профессии, он был еще и художником — поэтому в музее решили познакомить новосибирцев с его картинами. 


Новосибирцам показали необычные картины создателя любимой улицы горожан (видео)


«Выставка будет дополнена двумя живописными картинами монументального характера, чтобы зритель почувствовал разнообразие творческого потенциала художника, и гобеленовым триптихом, созданным по его эскизу женой Геннадия Арбатского, талантливым мастером Татьяной Арбатской», — пообещали в художественном музее. 



В 2016 году новосибирцы вступили в масштабную борьбу со строителями и властями за неприкосновенность ул. Богдана Хмельницкого и мечтали признать ее всю достопримечательным местом. Несмотря на это, мэрия сняла запрет на строительство на месте клуба «Отдых», значимого здания для улицы. 

Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова

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