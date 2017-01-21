Пакет с 900 тысячами рублей больше часа лежал незамеченным в баре









Новосибирский предприниматель выронил в баре пакет с деньгами, в котором было 900 тыс. руб., но, позвонив в заведение, в итоге он смог получить пропажу назад.





Предприниматель получил в пятницу долг наличными, которые положил во внутренний карман куртки (деньги 5-тысячными купюрами были в пакете), рассказал сам бизнесмен, представившийся Николаем. Он пояснил, что занимается продажей и установкой металлоконструкций.





Вечером 20 января он заехал в бар «Руби», чтобы поздравить свою знакомую с днем рождения. «Наверное, деньги выпали из куртки, когда я уже уходил и поднимался по лестнице», — предполагает Николай.





Пропажу он обнаружил, только когда приехал домой в Бердск. На всякий случай предприниматель решил позвонить в бар, хотя не очень верил, что у него есть шанс вернуть эти деньги. Взявшая трубку в баре девушка по имени Инга согласилась «пойти поискать» и действительно обнаружила пакет с деньгами, который, судя по всему, пролежал больше часа на лестнице.









«Мне повезло, что пакет был черным и неприметным, на него даже несколько раз кто-то наступил», — говорит Николай.





Он признался, что рассказать об этом журналистам его заставила радость от того, что «среди нашей молодежи есть такие честные люди».







Это не первый случай, когда потерявший ценные вещи смог вернуть их в целости и сохранности. В апреле прошлого года женщина обратилась в полицию, сообщив о пропаже сумки на рынке. В итоге сумка была обнаружена в одном из павильонов, где женщина ее просто забыла.

