Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске

20 и 21 января на 4-м этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск» проходит благотворительный фестиваль «Жил-был пес и кот», где можно сфотографироваться с обезьяной, змеей, собаками и лисой.











В первый день фестиваля, 20 января, новосибирцы фотографировались со змеей, хорьком и пауком из контактного зоопарка «Трогай, гладь, корми», а также с породистыми собаками — стаффордширским терьером, лабрадором, бультерьером и левретками, рассказала организатор фестиваля и руководитель организации защиты животных «Хочу жить» Вероника Евдокимова.















На фестивале решили разделить животных для их комфорта, несмотря на то что «все милые, любвеобильные», отметила она. Поэтому, к примеру, хорька и паука сегодня уже не будет. «Хорек нервничает, когда много собак гавкают, — он прям вчера себя неуютно чувствовал», — добавила организатор.















С 17 до 22 часов на 4-м этаже торгового центра «Галерея Новосибирск» будут еще и собаки корги, колли и лайки. «Лиса обещает сегодня приехать! Можно фотографироваться также с обезьяной, которая будет лотерею проводить, вытаскивать билеты», — заверила Вероника Евдокимова.















Она пояснила, что фотосессия с любым животным стоит 100 руб. — потом собранные деньги пойдут на лечение бездомных собак и уход за ними. По ее словам, максимум на таких мероприятиях можно собрать около 30 тыс. руб.











Также организаторы признались, что подопечным «Хочу жить» нужен сухой корм, крупы, мясные продукты (кроме свинины), кошачьи и собачьи консервы, детское мясное пюре, витамины для животных, средства от блох, капли для ушей, одежда для собак, ошейники, поводки, простыни и т.д. Полный список можно посмотреть на странице фестиваля «ВКонтакте».















Кроме фотосессии участников мероприятия ждут игры, ярмарка и квесты. Посмотреть полный список мероприятий на выходные в Новосибирске можно в подборке НГС.АФИША.







Ранее благотворительную фотосессию с породистыми собаками, абиссинской кошкой и хорьком провел приют для бездомных животных Академгородка.​