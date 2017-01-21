Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске

20 и 21 января на 4-м этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск» проходит благотворительный фестиваль «Жил-был пес и кот», где можно сфотографироваться с обезьяной, змеей, собаками и лисой.


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


В первый день фестиваля, 20 января, новосибирцы фотографировались со змеей, хорьком и пауком из контактного зоопарка «Трогай, гладь, корми», а также с породистыми собаками — стаффордширским терьером, лабрадором, бультерьером и левретками, рассказала организатор фестиваля и руководитель организации защиты животных «Хочу жить» Вероника Евдокимова. 


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


На фестивале решили разделить животных для их комфорта, несмотря на то что «все милые, любвеобильные», отметила она. Поэтому, к примеру, хорька и паука сегодня уже не будет. «Хорек нервничает, когда много собак гавкают, — он прям вчера себя неуютно чувствовал», — добавила организатор. 


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


С 17 до 22 часов на 4-м этаже торгового центра «Галерея Новосибирск» будут еще и собаки корги, колли и лайки. «Лиса обещает сегодня приехать! Можно фотографироваться также с обезьяной, которая будет лотерею проводить, вытаскивать билеты», — заверила Вероника Евдокимова. 


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Она пояснила, что фотосессия с любым животным стоит 100 руб. — потом собранные деньги пойдут на лечение бездомных собак и уход за ними. По ее словам, максимум на таких мероприятиях можно собрать около 30 тыс. руб. 


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Также организаторы признались, что подопечным «Хочу жить» нужен сухой корм, крупы, мясные продукты (кроме свинины), кошачьи и собачьи консервы, детское мясное пюре, витамины для животных, средства от блох, капли для ушей, одежда для собак, ошейники, поводки, простыни и т.д. Полный список можно посмотреть на странице фестиваля «ВКонтакте». 


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Змея и пугливый хорек стали фотомоделями в Новосибирске (фоторепортаж)


Кроме фотосессии участников мероприятия ждут игры, ярмарка и квесты. Посмотреть полный список мероприятий на выходные в Новосибирске можно в подборке НГС.АФИША


Ранее благотворительную фотосессию с породистыми собаками, абиссинской кошкой и хорьком провел приют для бездомных животных Академгородка.​

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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