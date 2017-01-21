Поклонники лучшего архитектора Новосибирска открыли выставку к его дню рождения

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Сегодня в одном из корпусов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) начала работать выставка «Крячков 140», посвященная юбилею известного новосибирского архитектора. Выставка размещена на третьем этаже университета.











Как рассказали на выставке представители НГАСУ, инициаторами выставки выступили сами студенты, которые подготовили стенды, рассказывающие о наиболее заметных проектах Андрея Крячкова. Также они представили карту города, где нанесены все здания, к возведению которых Крячков имел отношение.











Завкафедрой основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства НГУАДИ (бывшая НГАХА) Николай Журин коротко рассказал на открытии о творческом пути Крячкова.







По мнению Журина, молодой архитектор, выпускник Санкт-Петербургского института гражданских инженеров (ныне — государственный архитектурно-строительный университет)





сознательно приехал в Сибирь, потому что рассчитывал, что именно в этом, неразвитом в то время еще регионе у него будет больше возможностей проявить себя.











«При жизни некоторые называли его "делягой" (за то, что сумел перестроиться с привычных архитектурных форм и начал проектировать дома в модном стиле «конструктивизм». — С.С.), но прошло время и мы видим, что эти проекты были сделаны очень качественно», — считает Журин.





Он напомнил, что к наследию Крячкова в Новосибирске относится и часовня Николая Чудотворца на Красном проспекте. Речь идет не о нынешней копии, воздвигнутой в 90-е годы прошлого века, а о первоначальном здании, построенном в 1914 году и разрушенном в 1930 году.





Крячков создал этот проект безвозмездно, поэтому изначально имя архитектора не особенно афишировалось. А после революции создатель часовни и вовсе предпочитал об этом лишний раз не напоминать, отметил Журин.











Завкафедрой поделился и личными впечатлениями о раннем знакомстве с одним из творений Крячкова — зданием школы на ул. Серебренниковской. «Нам рассказывали о том, что при царизме денег на школы выделяли мало. Но даже мне, ребенку, бросалась в глаза та разница в качестве строительства, которая была между первыми двумя этажами (построенными до революции) и третьим этажом, возведенным уже в советское время», — вспоминает Николай Журин.







Вход на выставку бесплатный. Кроме того, сегодня в 19:00 организаторы покажут документальный фильм, посвященный Андрею Крячкову.







Андрей Крячков родился 24 ноября 1876 года. В декабре прошлого года в вагоне поезда-музея Новосибирского метрополитена открылась посвященная архитектору выставка.







Ранее НГС подготовил тест: попробуйте угадать, что архитектор рисовал кроме чертежей и чем угощался на Новый год. ​А посмотреть 15 лучших зданий Крячкова можно здесь.