Спасатели попросили новосибирцев не выезжать на трассы

​МЧС по Новосибирской области рекомендовало автомобилистам сегодня не отправляться в дальние поездки из-за метелей и снежных заносов на дорогах.





В МЧС напомнили, что с 21 января на территории НСО снегопады, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер. В такую погоду увеличивается вероятность ДТП, а снегопады осложняют передвижение по трассам и провоцируют автомобильные заторы и снежные заносы, беспокоятся спасатели.







«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России Новосибирской области готовы к реагированию на возможные ЧС и происшествия. В наличии имеется все необходимое оснащение и техника для оказания помощи на дорогах. В готовности находятся стационарные и мобильные пункты обогрева и питания», — отметили в пресс-службе министерства.







Сегодня федеральные трассы и дороги местного значения находятся на постоянном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях.







«И тем не менее, в связи с непогодой, во избежание возникновения у автовладельцев серьезных проблем в дороге, Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует водителям по возможности воздержаться от дальних поездок. А если дорога все же предстоит, то позаботиться о собственной безопасности и быть предельно осторожными», — посоветовали в МЧС.







Тех, кому все-таки понадобится помощь спасателей, просят звонить по номеру 112 или по телефону пожарно-спасательной службы 101.







МЧС также отговаривает рыбаков в эти выходные выезжать на рыбалку из-за опасности оказаться в снежной ловушке, сбиться с пути, потеряться или провалиться в полынью. Однако сегодня спасатели МАСС уже эвакуировали тело пожилого рыбака с протоки реки Обь в Первомайском районе Новосибирска.

