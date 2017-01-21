Владелец рухнувшего конного клуба признал вину в суде (обновлено)

​Владелец бердского конного клуба «Аллюр» Игорь Воротников признал себя виновным в обрушении крыши — в суде он извинился перед семьями погибших.





«Хочу принести извинения семьям погибших и сказать, что я чувствую свою вину за случившееся, готов оказывать помощь пострадавшим и понести наказание, которое суд мне вынесет… Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности», — цитирует Игоря Воротникова корреспондент ТАСС, находящийся сейчас в Новосибирской районном суде. Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя об аресте задержанного 47-летнего владельца клуба.







По информации ТАСС, Игорь Воротников не считает, что обрушение произошло из-за снега, поскольку, по его словам, этой зимой снег с кровли убирался два раза, последний раз 16 декабря.







Он пояснил, что манеж простоял четыре зимы, и не было никаких предпосылок, что конструкции рухнут, отметили в ТАСС, добавив, что Воротников признал — постройка манежа была самовольной, экспертиз проекта не было.





Следственный комитет России по Новосибирской области предъявил обвинение Игорю Воротникову вечером 20 января. «По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.







Вечером 19 января при обрушении крыши конного клуба погибли 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница «Аллюра» — сегодня их похороны.







СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По информации ТАСС, дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел новосибирского Следственного управления СК РФ.







Дополнение: после публикации новости в СК сообщили, что несмотря на ходатайство следователя о задержании Игоря Воротникова, поскольку "он может воспрепятствовать расследованию или скрыться, а также оказать давление на свидетелей", суд решил оставить владельца клуба под домашним арестом.



