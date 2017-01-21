Пожилой рыбак умер в безлюдном месте на реке Обь

Спасатели эвакуировали тело пожилого рыбака с протоки реки Обь в Первомайском районе Новосибирска — в причинах его смерти будет разбираться полиция.







Тело погибшего рыбака сегодня днем в пустынном месте на протоке реки Обь нашли очевидцы — вероятно, другие рыбаки, пояснил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин. Он уточнил, что тело мужчины нашли в районе железнодорожного моста на разъезде Иня.







На вид мужчине 60 лет, при нем были рыболовные принадлежности и «одет был как рыбак». Он находился в 50 м от берега.







Спасатели МАСС прибыли на место, погрузили тело рыбака на эвакуационные носилки и отнесли на берег. «Дальше полицейским передали для выяснения обстоятельств происшествия», — описал Дмитрий Фокин.







По предварительной версии, рыбак не был ранен. «Обстоятельства гибели выясняются, по предварительным данным, мужчина вышел на лед порыбачить, и ему стало плохо», — заключили в МАСС.







В МЧС по Новосибирской области напомнили, что 21 января в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, метели с ухудшением видимости, порывистый ветер. «Государственная инспекция по маломерным судам не рекомендует рыбакам в эти выходные выезжать на рыбалку в связи с возросшей опасностью оказаться в снежной ловушке, сбиться с пути, потеряться, провалиться в полынью», — подчеркнули спасатели.





Ранее рыбаки на двух снегоходах в метель упали с обрыва недалеко от острова Заячий в Новосибирской области: один мужчина погиб. ​