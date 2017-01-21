Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города

​Днем 21 января новосибирские коммунисты, в том числе мэр Анатолий Локоть, почтили память Владимира Ленина, устроив митинг на площади у оперного театра. 


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, память Владимира Ленина пришли почтить к 11 часам около 100–150 новосибирцев — у монумента на площади у оперного театра выступили руководители местного обкома КПРФ, включая мэра Новосибирска Анатолия Локтя. К памятнику Ленину коммунисты положили красные гвоздики. 


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Кроме речей в память Ленина коммунисты высказывались об инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, а некоторые из участников мероприятия пожаловались мэру на уборку снега в городе. 


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


«Этим митингом Новосибирское областное отделение КПРФ открывает год 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции», — отметили в пресс-службе обкома. 


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


КПРФ уже разработала в честь юбилея план мероприятий на 2017 год в библиотеках Новосибирской области: пройдут читательские конференции, школьные дебаты, книжные выставки, показ фильмов, научно-практические конференции, автопробеги, концерты и множество других мероприятий, добавили в пресс-службе. 


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города (фоторепортаж)


В ноябре новосибирские коммунисты отпраздновали 99-ю годовщину Октябрьской революции, устроив массовое шествие по центру Новосибирска в снегопад

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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