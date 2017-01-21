Новосибирцы убрали гигантский сугроб с дороги за свои деньги

​





Жители Плющихинского микрорайона Новосибирска наняли технику за свой счет, чтобы убрать огромный сугроб на перекрестке ул. Высоцкого и Волочаевская — его удалось очистить за 2,5 часа.



«Этот сугроб появился у нас перед Новым годом, и за праздники он вырос до неимоверных размеров, так, что стал перекрывать уже половину дороги. Его свалили, как мы поняли, те магазины, которые очищали территорию вокруг себя. Мы две недели звонили по телефону 051, много людей писали в мэрию, на сайт “Мой Новосибирск”, звонили в ДЭУ, все говорили — нет планов на уборку этого сугроба», — объяснила жительница Плющихинского жилмассива Светлана Алпатова.







Видео Светланы Алпатовой





По ее словам, на территории жилмассива машины и так постоянно встают в серьезные пробки, а этот сугроб еще больше сужал проезжую часть.







«Из-за этого сужения пробка дошла до дворов, и из дворов выехать невозможно», — пожаловалась жительница.







На уничтожение сугроба длиной 8 м и высотой 3–4 м жители собирали деньги в социальных сетях — создали специальный чат «ВКонтакте». В итоге 23 человека собрали вместе 10 600 руб. и заказали самосвал и трактор. По словам Светланы, все прошло без накладок — техника начала чистить снег вчера в 22:00 и справилась за 2,5 часа.











Однако во время мероприятия на место приехали представители ДЭУ, ответственные за чистку улиц, и решили вызвать начальника. «Но мы так и не дождались его. Они хотели узнать, что мы вообще здесь делаем и на каком основании. А мы просто предложили им помочь [нам]», — заметила Светлана.











Трактор ДЭУ присоединился к технике от жителей, когда от сугроба оставалась четверть. Теперь инициативная группа жителей ждет документов от нанятых уборщиков снега, чтобы предоставить отчет вместе с жалобой в мэрию, начальству ДЭУ и президенту Владимиру Путину.





Видео Густаво Зырянова





В декабре жители многоэтажек в Заельцовском районе не дождались уборки улиц и вычистили все лопатами и трактором самостоятельно.

