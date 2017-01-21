Женщина серьезно ранила гражданского мужа во время ссоры

Женщина серьезно ранила гражданского мужа во время ссоры

​Рано утром 20 января «скорая помощь» привезла мужчину с серьезной раной в одну из городских больниц Новосибирска — в преступлении уже созналась его гражданская жена. 


В 4:30 врачи «скорой помощи» привезли в больницу 62-летнего жителя Ленинского района с колото-резаным ранением в живот из дома по ул. Балластной, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным справочника 2ГИС, там располагается частный сектор.


«При поступлении мужчина пояснил, что его ударил ножом неизвестный ему человек. О криминальном ранении было сообщено в полицию», — отметили в полиции. Но как вскоре выяснили сотрудники полиции, ранить мужчину могла 62-летняя женщина, которая жила вместе с пострадавшим. Она уже созналась в преступлении, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.


Ночью пара поссорилась, и в процессе скандала женщина ранила гражданского мужа ножом.


По предварительной информации пресс-службы полиции, во время ссоры они не распивали алкоголь.


Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и проводят расследование.


Ранее в полиции рассказали, как после семейной ссоры муж сжег свою иномарку, а жена порезала себя ножом.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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