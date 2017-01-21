Следователи предъявили обвинение арендатору обрушившегося конного клуба
Новосибирские следователи предъявили обвинение предпринимателю, который арендовал помещение конного клуба «Аллюр» под Бердском.
Вечером 20 января Следственный комитет России по Новосибирской области предъявил обвинение 47-летнему индивидуальному предпринимателю, который арендовал помещение клуба на территории бывшего пионерского лагеря им. Путилова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.
По предварительным данным СК, арендатор «оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в том числе прокат лошадей и организацию занятий конным спортом». По всей видимости, речь идет об Игоре Воротникове, муже руководителя клуба Риммы Воротниковой, — местные работники называли его одним из хозяев «Аллюра». Сегодня в СК будет решаться вопрос о его заключении под стражу.
«По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.
Вечером 19 января при обрушении крыши конного клуба погибли 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница «Аллюра» — сегодня их похороны.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас следователи-криминалисты СУ СКР закончили осматривать место происшествия.
«По делу назначена строительно-техническая экспертиза, по выводам которой будут установлены причины произошедшего разрушения здания. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в СК.
После обрушения клуба власти Новосибирской области начали массово проверять очистку крыш зданий от снега.
Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова