Следователи предъявили обвинение арендатору обрушившегося конного клуба 

​Новосибирские следователи предъявили обвинение предпринимателю, который арендовал помещение конного клуба «Аллюр» под Бердском.





Вечером 20 января Следственный комитет России по Новосибирской области предъявил обвинение 47-летнему индивидуальному предпринимателю, который арендовал помещение клуба на территории бывшего пионерского лагеря им. Путилова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.







По предварительным данным СК, арендатор «оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в том числе прокат лошадей и организацию занятий конным спортом». По всей видимости, речь идет об Игоре Воротникове, муже руководителя клуба Риммы Воротниковой, — местные работники называли его одним из хозяев «Аллюра». Сегодня в СК будет решаться вопрос о его заключении под стражу.





«По версии следствия, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.







Вечером 19 января при обрушении крыши конного клуба погибли 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница «Аллюра» — сегодня их похороны.





СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас следователи-криминалисты СУ СКР закончили осматривать место происшествия.





«По делу назначена строительно-техническая экспертиза, по выводам которой будут установлены причины произошедшего разрушения здания. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в СК.





После обрушения клуба власти Новосибирской области начали массово проверять очистку крыш зданий от снега.





