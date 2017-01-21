Медики пообещали бесплатно помочь 700 мечтающим о детях женщинам

​В этом году по программе обязательного медицинского страхования запланировано 700 бесплатных процедур ЭКО для новосибирских женщин — значительно больше, чем за 2016 год.





По информации пресс-службы Территориального фонда обязательного медицинского страхования НСО, в 2016 году на программу ОМС потратили 26 млрд 520 млн руб., а в 2017 году сумма составит 27 млрд 690 млн руб. «На оказание медицинской помощи на одного застрахованного в среднем будет приходиться 9918 руб., что на 5 % выше норматива прошлого года», — заверили в фонде.







В 2017 году продолжится финансирование программы ОМС по вспомогательным репродуктивным технологиям: на 2017 год запланировано 700 процедур ЭКО за счет средств ОМС, отметили в пресс-службе. В этой программе участвуют 5 частных клиник.







Для сравнения: за счет средств ОМС в 2015 году было проведено 219 процедур ЭКО, а в 2016 году — 540. Полгода назад в фонде уже зафиксировали резкий рост количества желающих сделать ЭКО.







На пресс-конференции директор фонда Елена Ягнюкова рассказала также, что в 2017 году высокотехнологичная помощь врачей будет финансироваться на уровне прошлого года, на нее потратят около 1 млрд руб. Такую помощь смогут получить около 8 тыс. пациентов, посчитали в ФОМС.







Елена Ягнюкова добавила, что среднемесячная зарплата в больницах и клиниках, работающих в системе ОМС, составила 29 460 руб., «что на 1,5 тыс. руб. выше среднемесячной по Новосибирской области», — добавили в пресс-службе.

