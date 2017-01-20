Одинокого ребенка привязали к кровати в больнице

​Новосибирец обвинил работников одной из местных больниц в том, что они привязывали его маленького сына к кровати.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Александр Дурицкий, 14 января его сына, которому всего 1 год 7 месяцев, увезли в одну из городских больниц с диагнозом ОРВИ: в тот день у мальчика поднялась высокая температура, болело горло. Сначала вместе с сыном в больнице лежала жена Александра. Но спустя два дня врачи отправили женщину домой, чтобы она сделала флюорографию в поликлинике. С сыном в больнице остался сам Александр, но так как флюорографии у него тоже не было, то врачи попросили его тоже пройти эту процедуру.







По словам мужчины, он сомневался, что ему стоит оставлять сына без присмотра в больнице, и даже хотел взять его с собой в машину, но медицинский персонал запретил. При этом работники больницы пообещали, что, пока Александра не будет, за его сыном присмотрит нянечка из отделения для новорожденных.







«Прошло 2,5 часа, пока я туда-сюда ездил. Приезжаю, и они мне выводят моего ребенка. И не просто выводят, а в пеленки руки спрятали», — описал ситуацию отец мальчика.







По словам Александра Дурицкого, потом он заметил, что на ручках ребенка остались красные отметины. Мужчина поинтересовался, откуда они взялись. «И они начинают давить мне на то, чтобы якобы он засунул руки в [игрушечную] машинку, и они вытаскивали эти руки, и от этого у него вот такие вот пролежни получились. Я говорю: покажите мне эту машинку. На мой вопрос не было ответа», — отметил мужчина.







Также он утверждает: позже главный врач больницы призналась, что ребенка привязывали к кровати лейкопластырем, потому что нянечка ушла домой и с маленьким пациентом некому было сидеть. «Мы, говорит, всех привязываем», — передает мужчина слова главврача.







Кто именно из сотрудников больницы так обращался с ребенком, отец не знает. Но он уверен, что для мальчика это было психологической травмой.







«Я ночь там переночевал, так как меня никуда не выпустили из больницы, и мне бы ребенка не отдали, потому что мне сказали: мы вам милицию сами вызовем, если вы сейчас будете поступать опрометчиво по отношению к своему ребенку. Я их послушался <…> А утром мы написали отказную и поехали по инстанциям», — рассказал отец мальчика.







Мужчина уточнил, что он и его жена проконсультировались с юристами, пожаловались в полицию, сотрудникам областного минздрава и свозили ребенка на судмедэкспертизу. Родители мальчика предоставили редакции копии отрывного талона, который они получили, подав заявление в отдел полиции «Заельцовский» на Красном проспекте.







НГС.НОВОСТИ обратились за комментариями в пресс-службу минздрава Новосибирской области. «Министерство здравоохранения проведет проверку изложенных фактов, для чего необходимо обращение законного представителя ребенка в министерство», — сообщили в пресс-службе.











