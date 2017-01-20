Рассказ выжившей девушки, новое приложение для милых фото и другие главные новости

Дайджест главных событий 20 января по версии НГС.







• Темой дня стал волнующий рассказ девушки, пережившей обрушение крыши в конном клубе «Аллюр». Она описала, как потолок рушился под весом сотен тонн снега и как ей удалось выжить.







• Один из выездов на главную улицу города — Красный проспект — закрывают на 1,5 месяца из-за ремонта канализации.







• Новосибирцы увлеклись новым модным приложением для смартфона, которое превращает любой фотопортрет в картинку в стиле аниме — увеличивает глаза и создает другие эффекты. Однако, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что приложение не так безобидно, как кажется.







• В Новосибирске осудили водителя «Лэнд Крузера», который устроил смертельное пьяное ДТП. Остроты этой истории придает то, что за некоторое время до аварии его поймали инспекторы ДПС, однако отпустили и не стали забирать машину (при этом они действовали формально по закону). Корреспондент НГС побывала в суде.