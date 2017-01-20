Генетически дружелюбный лис Ральф переехал из Новосибирска в Красноярск

Ручной лис Ральф, выведенный новосибирским Институтом цитологии и генетики СО РАН, переехал в красноярский зоопарк «Роев ручей».







Восьмимесячный лис месяц провел на карантине, теперь его начали выводить на прогулки.







«Он в уличном вольере, но не в экспозиции у нас. Периодически будем все чаще и чаще выходить с ним — в выходные дни, когда поток людей больше. Может быть, будем давать людям погладить, сейчас идет адаптация, увеличивается количество общения. Чтобы разные люди трогали, не причиняли ему боль — чтобы он научился доверять незнакомым людям. Как щенки собаки сначала опасаются незнакомых людей», — рассказал НГС.НОВОСТИ заведующий отдела ручных животных парка Вячеслав Баркалов.











Ральфа будут выводить на прогулки, возможно, будут брать на различные выездные мероприятия, возможно, на фотосессии.







«Хотим подружить его с чудесными собаками-самоедами, которые к животным другого вида очень хорошо относятся. Может подружим с ламой, с козлятами, чтобы он общался не только с людьми, но и с другими животными», — описал планы Баркалов.







Лиса также будут обучать различным командам, которые знают собаки, уже сейчас Ральф понимает команду «Рядом!».







«Роев ручей» купил его у ученых из Академгородка, там лисенка называли Архан, а в парке переименовали в Ральфа.











«Вот уже полвека ученые Новосибирского института цитологии и генетики выращивают дружелюбных лис, пытаясь воссоздать те же процессы одомашнивания, что происходили в глубокой древности.



Лиса для эксперимента была выбрана прежде всего потому, что она близка к собаке ― самому древнему из одомашненных животных, ведь она тоже из семейства псовых. Но она все же не собака, она — одиночка, и нрав у нее независим и близок к кошачьему», — рассказали в пресс-службе парка.





В течение десятилетий ученые отбирали и сводили самых дружелюбных и спокойных лис и в результате получили линейку ручных от рождения животных.



Через несколько поколений у животных поменялось не только поведение, но и внешность. Стали рождаться лисята с висячими ушами, бульдожьим перекусом, укороченной мордой и закрученными, как у лаек, хвостами, добавили в «Роевом ручье».





Продажу одомашненных лисиц Институт цитологии и генетики начал в 2011 году.