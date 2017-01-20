​Неизвестные собирали во «ВКонтакте» деньги на лечение несуществующей девочки

Новосибирская областная клиническая больница опровергла, что в ее ожоговом центре лечат некую Соню Набатову — на ее лечение неизвестные собирали деньги в социальной сети «ВКонтакте».







Пост, подписанный Еленой Ананьиной, был опубликован «ВКонтакте» 16 января и набрал более 180 репостов — сейчас он уже удален. В нем говорилось, что 9 января в Бердске загорелся дом супругов Евгений и Натальи Набатовых, якобы находившихся в доме во время пожара вместе с 2-летней дочерью Соней.





При этом в сводках МЧС и правоохранительных органов такой пожар не фигурировал.







«Пока ждали пожарников, к нашему большому сожалению погибла мама Сонечки. Долго думать было нельзя, нужно было срочно выносить ребенка из горящего дома. Евгений сквозь огонь вынес дочку на улицу и они получили очень сильные ожоги. Скорая помощь сразу же доставила их в ожоговый центр города Новосибирска», — сообщается в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).







Далее сказано, что в областной больнице дефицит подгузников и пеленок, а Соне требуется дорогостоящее лечение, в том числе в Израиле. Пост заканчивается реквизитами Сбербанка и просьбой прислать туда деньги.







В областной больнице подчеркнули, что эта информация ложная и пациентки Сони Набатовой у них нет.





По информации пресс-службы больницы, неравнодушные пациенты звонили по телефону ожогового центра, указанному в посте, приносили даже перевязочные материалы.







«Такой пациентки у нас нет и не было, и в Бердске ее не было, потому что информация обо всех ожоговых травмах поступает к нам. Под объявлением была размещена фотография ребенка, очень странная. Диагностировать по ней, конечно, ничего нельзя, но это точно не ребенок с недавними ожогами. Не говоря уж о том, что ожоги 4-й степени выглядят совершенно по-другому», — цитируют в больнице руководителя межтерриториального ожогового центра Андрея Шмырина, главного комбустиолога (ожоговая медицина) в НСО.







Ранее новосибирские зоозащитники начали борьбу с обманным сбором денег на приюты.