Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске будут снегопады и аномальное тепло

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз до конца месяца — с 21 по 31 января в городе и окрестностях будет на 1–4 градуса теплее нормы.







Среднедекадная температура ожидается в пределах –12…–17 градусов с осадками в большинство дней декады. «Самые холодные периоды — середина и конец декады. Тогда температура может опуститься до –28 градусов, но похолодание не будет продолжительным, поскольку в целом характер погоды неустойчивый», — отметили в отделе долгосрочных прогнозов Новосибирского Гидрометцентра.







Снегопады продолжают создавать проблемы для дорожного хозяйства города. Так, 17 января на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии второй раз за зиму приняли решение ввести на территории Новосибирска режим ЧС для подготовки к паводку. Список улиц, попадающих в зону паводка, озвучил Сергей Райхман вчера, 20 января.