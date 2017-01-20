​Мужчина вышел рано утром на работу и пропал

В Новосибирске разыскивается 33-летний Олег Еремеев, который 13 января вышел из трамвая и пропал, не дойдя до работы.







Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС.НОВОСТИ, что Олег Еремеев объявлен в розыск.







«Уходили мы вместе — мы работаем в одном цехе — без пятнадцати семь утра. Сели в трамвай № 5 доехали до завода (остановка «Сад Дзержинского». — НГС.НОВОСТИ). Я поехала дальше до следующей остановки, повезла дочку в садик. Он пошел на работу якобы. Когда я пришла на работу, сказали, что на завод не приходил — у нас пропускная система. В обед мне сказали знакомые, что видели, что он пошел до следующей остановки в сторону поликлиники. Зачем и почему непонятно, с тех пор никаких известий», — рассказала сестра пострадавшего Марина Пацелева. По ее словам, брат в разводе и живет с ней и матерью.







Марина отметила, что она звонила Олегу на телефон всю неделю, он был недоступен, сегодня вышел в сеть, но тут же потерялся снова.







По информации источника в правоохранительных органах прежде мужчина уходил из дома, но у него всегда был включен телефон.







Рост пропавшего 165 см, у него худощавое телосложение, серые глаза, волосы темно-русые.







Среди особых примет шрам на горле и большой шрам на животе.







На Олеге была черная куртка из кожзама, зимняя кожаная кепка с ушами, зимние кроссовки и брюки. При себе был пропуск на работу.







Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию по телефонам: 232-15-07, 232-14-14, 02.

