​Мэрия назвала улицы, которым грозит затопление из-за неубранного снега

Городские власти начали составлять карту улиц частного сектора, которым грозит весенний паводок, и выделили каждому району дополнительные деньги на очистку улиц и вывоз снега.







Центральный округ, как самый крупный, получит 4 млн руб., остальные районы — по 2 млн. За этот сезон снега с территории города вывезли уже более 2 млн куб. м, это больше, чем за всю прошлую зиму.





«Снега в этом году много. Но когда жители частного сектора сами выталкивают снег со своей территории на дороги — это создает дополнительные проблемы. Также, проходя грейдером, мы нагребаем валы, которые затрудняют выезд машин жителей и их выход. Формируем валы, а вывозить, к сожалению, не успеваем. Но вопрос очистки дорог частного сектора находится сейчас в зоне особого внимания. Делаем карту, где высока вероятность подтопления частного сектора весной, и будем оттуда снег вывозить в первую очередь», — описал ситуацию начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.







В зоне возможной угрозы, по его словам, находятся Кропоткинский жилмассив, ул. Учительская, кольцо 5-го-6-го микрорайонов, ул. Владимировская в сторону Владимировского спуска, пл. Труда, пл. Энергетиков, Бердское шоссе, ул. Приморская и др.





«По каждому району я все улицы знаю и не только я, но и все службы, которые находятся в подчинении департамента, тоже знают все эти территории, будем на них сейчас обращать самое первостепенное внимание», — пообещал Райхман.







Еще 60 млн руб. до конца зимы пойдут на утилизацию снега на снегоплавильных станциях, отметил Сергей Райхман. Тому, как работает снегоплавильная станция, посвящен репортаж на НГС.

