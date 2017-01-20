​Мэрия назвала улицы, которым грозит затопление из-за неубранного снега

Мэрия назвала улицы, которым грозит затопление из-за неубранного снега

Городские власти начали составлять карту улиц частного сектора, которым грозит весенний паводок, и выделили каждому району дополнительные деньги на очистку улиц и вывоз снега.


Центральный округ, как самый крупный, получит 4 млн руб., остальные районы — по 2 млн. За этот сезон снега с территории города вывезли уже более 2 млн куб. м, это больше, чем за всю прошлую зиму.


«Снега в этом году много. Но когда жители частного сектора сами выталкивают снег со своей территории на дороги — это создает дополнительные проблемы. Также, проходя грейдером, мы нагребаем валы, которые затрудняют выезд машин жителей и их выход. Формируем валы, а вывозить, к сожалению, не успеваем. Но вопрос очистки дорог частного сектора находится сейчас в зоне особого внимания. Делаем карту, где высока вероятность подтопления частного сектора весной, и будем оттуда снег вывозить в первую очередь», — описал ситуацию начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.


В зоне возможной угрозы, по его словам, находятся Кропоткинский жилмассив, ул. Учительская, кольцо 5-го-6-го микрорайонов, ул. Владимировская в сторону Владимировского спуска, пл. Труда, пл. Энергетиков, Бердское шоссе, ул. Приморская и др. 


«По каждому району я все улицы знаю и не только я, но и все службы, которые находятся в подчинении департамента, тоже знают все эти территории, будем на них сейчас обращать самое первостепенное внимание», — пообещал Райхман.


Еще 60 млн руб. до конца зимы пойдут на утилизацию снега на снегоплавильных станциях, отметил Сергей Райхман. Тому, как работает снегоплавильная станция, посвящен репортаж на НГС.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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