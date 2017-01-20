Власти начали массовые проверки крыш после обрушения конного клуба

Замгубернатора Новосибирской области потребовал от руководителей районов проследить за очисткой зданий от снега после обрушения конного клуба под Бердском.







С этой просьбой выступил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка 20 января на экстренном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.







«Муниципалитеты должны провести детальные проверки, особое внимание уделить объектам социальной и культурной сферы, <...> а также зданиям жилищного фонда на предмет очистки крыш от снега и наледи. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области контролирует этот процесс», — заявил председатель комиссии Сергей Семка. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.





По словам Сергея Семки, о результатах проверок власти должны каждый день сообщать в МЧС.





Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, вечером 19 января при обрушении крыши конного клуба погибли два человека, еще троих увезли в больницу. В комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС отмечают, что строение могло обрушиться из-за снега, которого, по предварительной оценке, на нем скопилось более 480 тонн (600-800 кг/кв. м при общей площади здания 800 кв. м).





Председатель комиссии Сергей Семка напомнил руководителям всех городов и районов, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий требует убрать снег и вывезти его с территорий. Это актуально в том числе и потому, что приближается паводок. Теперь эта работа усилится, подчеркнули в облправительстве.