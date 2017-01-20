Власти начали массовые проверки крыш после обрушения конного клуба

Власти начали массовые проверки крыш после обрушения конного клуба

Замгубернатора Новосибирской области потребовал от руководителей районов проследить за очисткой зданий от снега после обрушения конного клуба под Бердском.


С этой просьбой выступил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка 20 января на экстренном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.


«Муниципалитеты должны провести детальные проверки, особое внимание уделить объектам социальной и культурной сферы, <...> а также зданиям жилищного фонда на предмет очистки крыш от снега и наледи. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области контролирует этот процесс», — заявил председатель комиссии Сергей Семка. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.


По словам Сергея Семки, о результатах проверок власти должны каждый день сообщать в МЧС.


Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, вечером 19 января при обрушении крыши конного клуба погибли два человека, еще троих увезли в больницу. В комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС отмечают, что строение могло обрушиться из-за снега, которого, по предварительной оценке, на нем скопилось более 480 тонн (600-800 кг/кв. м при общей площади здания 800 кв. м).


Председатель комиссии Сергей Семка напомнил руководителям всех городов и районов, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий требует убрать снег и вывезти его с территорий. Это актуально в том числе и потому, что приближается паводок. Теперь эта работа усилится, подчеркнули в облправительстве. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено некоммерческой организацией «Волонтер.Сиб»

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