В Новосибирске набрали участников для издевательского караоке-шоу с питоном





​В кабаре-кафе «Бродячая собака» набрали участников в новый проект-конкурс — треш-караоке-шоу «Ла Ла Лай!», где от выступающего требуется не прекращать исполнение песни, в то время как над ним издеваются различными способами.





«Это такой аналог популярного западного шоу Killer Karaoke, где участники должны петь и одновременно проходить разные испытания. От достаточно безобидных, например, человека будут во время пения кормить пельменями, до вполне неожиданных. Могу сказать, что будет живой питон. Кто еще будет живой, не скажу пока, но питон — будет. И да, на всякий случай на шоу будет присутствовать врач», — рассказал владелец «Бродячей собаки» Юрий Евдокимов.







По словам Юрия, после объявления о начале проекта в группе «ВКонтакте» среди желающих уже отобрали первую пятерку участников, и они начали готовить собственные видеопрезентации. Вчера появилась первая — с 31-летним Дмитрием.







«Попробуй спеть хорошо, когда тебя кормят всякой гадостью, вешают живого питона на плечи, вываливают на голову белых мышей или поливают ледяной водой на манер душа Шарко… К вашим услугам алкоголь для слабонервных и бумажные пакеты для впечатлительных», — написано в группе треш-караоке-шоу «Ла Ла Лай!».







В ближайшее время конкурсантам выдадут песни, которые необходимо заучить наизусть, а также будут подписаны договоры, где всю ответственность за происходящее они возьмут на себя. Оценивать выступления будет специальное жюри и зрительный зал. Победитель получит денежный приз в размере 10 тыс. руб.







Треш-караоке-шоу состоится в «Бродячей собаке» 27 января. Евдокимов заметил, что это лишь начало проекта, который станет в кабаре-кафе регулярным.







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