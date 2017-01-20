Бывшего работника «Толмачёво» признали виновным в аварии с самолетом

Бывшего работника «Толмачёво» признали виновным в аварии с самолетом

​Сегодня, 20 января, суд вынес приговор бывшему авиатехнику новосибирского аэропорта «Толмачёво», по вине которого тягач столкнулся с самолетом «Аэрофлота» при буксировке.


«Авиатехник должен был убедиться, что они (самолет и тягач. — О.Х.) стоят на одной прямой, и только тогда <…> давать сигнал о возможности начала движения. Он не убедился. Они стояли не на одной прямой, и поэтому при движении самолета (когда он дал команду пилотам, что можно двигаться, и тягачу, соответственно), так как самолет намного мощнее, больше, угол стал уменьшаться между самолетом и тягачом. Разворачивать начало тягач, к самолету приближать — они же сцеплены были. И поэтому сближение это произошло <…> с последующим столкновением», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.


Как ранее сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, 7 февраля 2016 года работники аэропорта «Толмачёво» собирались отбуксировать самолет «Аэрофлота», который должен был вылететь из Новосибирска в Москву. При этом тягач задней частью столкнулся с самолетом, повредив обтекатель воздухозаборника двигателя. «Аэрофлот» оценил ущерб почти в 7 млн руб. Авиатехника, руководившего буксировочной бригадой, после этого случая уволили. А следователи возбудили в отношении него уголовное дело.


Как уточнили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, сам подсудимый не был за рулем тягача, а только руководил буксировкой. «Его роль была убедиться, что все технические требования соблюдены для начала движения, и дать команду как водителю [тягача], так и КВС (командиру воздушного судна. — О.Х.) о том, что можно движение начинать», — пояснили в Следственном комитете.


Обской городской суд признал бывшего работника «Толмачёво» виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта) и приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.


При этом осужденному не придется выплачивать ущерб авиакомпании. «Было застраховано воздушное судно, страховая компания погасила ущерб», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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