Новосибирцы принялись превращать себя в героев аниме

В социальных сетях появились фотографии новосибирцев, преобразованные с помощью китайской программы Meitu, которая увеличивает глаза и меняет лица в стиле персонажей аниме.

Китайский Новый год уже через неделю. Готовлюсь.

Фото опубликовано Natalya (@zaznobushka)

Фотографии начали появляться сегодня, 20 января, при том что до России оно добралось, как пишет tjournal.ru, всего лишь вчера, 19 января. Программа, которую можно установить на Android и IOS, позволяет преобразовывать фотографии, сделанные на веб-камеру, и загружать изображения извне.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил, что в Twitter уже выложили фото мэра Анатолия Локтя, преобразованное в этой программе.

Программа предлагает не только преобразовать фото, но и выбрать фон, на котором будет размещаться готовый «персонаж», также можно добавить в глаза грусти и стать похожим на котика из мультфильма.

Приложение #meitu

Фото опубликовано Костя Кошкин (@koshkinbus)

Приложение Meitu — разработка одноименной компании, образованной в 2008 году. Они продвигают на китайском рынке сразу несколько различных фото- и видеоредакторов, однако именно Meitu называют «приложением № 1» в стране. С его помощью пользователи Сети уже преобразовали лица Дональда Трампа, Ангелы Меркель и королевы Елизаветы II. Как предостерегает tjournal.ru со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, приложение получает доступ к информации о других запущенных приложениях, индивидуальному номеру абонента (IMSI), данным о звонках, Wi-Fi подключению и местоположению.


Кинотеатр «Победа» выложил «улучшенную» фотографию Моники Беллуччи.


Мне всегда нравились Сейлор Марс и Сейлор Меркури. #meitu

Фото опубликовано Elena Guryanova (@v_shifonjere)

С групповыми фотографиями, как убедились корреспонденты НГС.НОВОСТИ, приложение не справляется. Преобразовывать можно только селфи и фото, на котором всего один человек.


Вчера корреспонденты НГС.НОВОСТИ тестировали работу нового приложения для заказа кофе.

Анна Наумцева
Фото twitter.com (1), instagram.com (2–5)

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