На Бердском шоссе иномарка ударилась о маршрутку и отлетела в столб

​На Бердском шоссе «Тойота» врезалась в маршрутку, а потом ее отбросило на столб.









Авария произошла 20 января в 11:50 на Бердском шоссе. «Маршрутное такси № 332 ехало из Новосибирска в сторону Бердска в левом ряду. В правом ряду двигалась Toyota Runx. В районе АЗС "Топаз" иномарку занесло, она сначала врезалась в маршрутку, потом ее отбросило в снежный вал на разделителе и ударило о столб, отчего развернуло», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».















В аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили серьезные повреждения, отметили в «Автоспасе».







НГС.НОВОСТИ 17 января рассказывали об еще одной аварии с участием маршрутного такси в Новосибирске. Тогда недалеко от ТРЦ «Аура» 24-летний водитель на Toyota Camry столкнулся с ГАЗ маршрута № 11.