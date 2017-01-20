На Бердском шоссе иномарка ударилась о маршрутку и отлетела в столб

​На Бердском шоссе «Тойота» врезалась в маршрутку, а потом ее отбросило на столб.


На Бердском шоссе иномарка ударилась о маршрутку и отлетела в столб (фото)


Авария произошла 20 января в 11:50 на Бердском шоссе. «Маршрутное такси № 332 ехало из Новосибирска в сторону Бердска в левом ряду. В правом ряду двигалась Toyota Runx. В районе АЗС "Топаз" иномарку занесло, она сначала врезалась в маршрутку, потом ее отбросило в снежный вал на разделителе и ударило о столб, отчего развернуло», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На Бердском шоссе иномарка ударилась о маршрутку и отлетела в столб (фото)


На Бердском шоссе иномарка ударилась о маршрутку и отлетела в столб (фото)


В аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили серьезные повреждения, отметили  в «Автоспасе».


НГС.НОВОСТИ 17 января рассказывали об еще одной аварии с участием маршрутного такси в Новосибирске. Тогда недалеко от ТРЦ «Аура» 24-летний водитель на Toyota Camry столкнулся с ГАЗ маршрута № 11. 

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 1199
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено