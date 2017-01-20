Денис Иванов открыл первый ресторан в формате «изакая»

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Новое заведение Дениса Иванова «сибирская изакая» «Жан Хуан Лу» разместилось в историческом особняке на ул. Ленина, 11 и откроется для широкой публики в середине февраля.





Заведение начало работать в тестовом режиме еще в конце декабря, но сейчас временно закрыто, поскольку его шеф-повар уехал на стажировку в Испанию, рассказал Денис Иванов.











По его словам, «Жан Хуан Лу» — это попытка перенести на российскую почву японский традиционный формат «изакая» —





он предполагает наличие в меню большого количества закусок, которые подаются небольшими порциями и стоят недорого.





«Смысл в том, что гость может за вечер попробовать 10-12 разных блюд, при этом не потратить много и не чувствовать, что объелся», — говорит ресторатор.











Цены на закуски варьируются от 60 до 600 руб., но большая часть блюд будет стоить не больше 200 руб. Как отметил Иванов, в меню будут и блюда, которые посетители ресторанов привыкли заказывать большими порциям, но они также будут поделены на маленькие части. Например, стейк рибай (сейчас это одно из самых дорогих блюд, как правило) будет резаться на небольшие кусочки.











Название заведения должно обозначать, что здесь можно будет встретить блюда любой кухни — от европейской классики и кухни Латинской Америки до сибирских пельменей и традиционных японских закусок. Именно эту интернациональность и должно подчеркнуть название заведения, в котором собраны три типичных имени разных стран, а Лу обозначает еще и то, что ресторан находится на перекрестке ул. Ленина и Урицкого.







Формат бара с небольшими закусками становится в Новосибирске популярным. Отчасти к нему относится, например, Pardon my French, где большая часть позиций меню представляет собой небольшие закуски ценой около 200 руб. В этом же формате работает открывшийся в конце года бар «Открой рот».

