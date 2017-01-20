В рассекреченных документах ЦРУ найдены тысячи упоминаний о Новосибирске

В рассекреченных документах ЦРУ найдены тысячи упоминаний о Новосибирске (фото)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документы, полученные разведчиками о России в XX веке — Новосибирск в архиве упоминается больше 6 тыс. раз. 


В материалах упоминаются научные исследования, ведущиеся в Новосибирске, есть исторические справки, данные о транспортной инфраструктуре. Среди документов, например, информация о движении поездов по Транссибу на участке «Новосибирск – Красноярск», перспективных разработках в сфере самолетостроения, разработках ученых и другое. 


В рассекреченных документах ЦРУ найдены тысячи упоминаний о Новосибирске (фото)


В частности, Новосибирск упоминается и в ежедневном бюллетене президента США. В нем столица Сибири фигурирует как место, которое Хрущев посетил во время рабочей поездки. Запись в бюллетене находится в столбце «Французско-алжирский конфликт». Еще один подобный документ — это сообщение из Белого дома от 25 ноября 1961 года. В нем идет речь о встрече в Новосибирске Никиты Хрущева и восьмого президента Финляндии Урхо Кекконена.


В рассекреченных документах ЦРУ найдены тысячи упоминаний о Новосибирске (фото)


На сайте ЦРУ сообщается, что архив состоит из 13 млн страниц различных документов, в том числе это документы по холодной войне, войне во Вьетнаме, военном проекте Stargate, пытках террористов на допросах в ЦРУ, а также советские анекдоты. Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. 


Недавно НГС.НОВОСТИ побывали на экскурсии в Госархиве НСО, где хранится настоящее постановление о расстреле адмирала Александра Колчака. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com (1), скриншот cia.gov (2, 3)


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