В рассекреченных документах ЦРУ найдены тысячи упоминаний о Новосибирске

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документы, полученные разведчиками о России в XX веке — Новосибирск в архиве упоминается больше 6 тыс. раз.







В материалах упоминаются научные исследования, ведущиеся в Новосибирске, есть исторические справки, данные о транспортной инфраструктуре. Среди документов, например, информация о движении поездов по Транссибу на участке «Новосибирск – Красноярск», перспективных разработках в сфере самолетостроения, разработках ученых и другое.









В частности, Новосибирск упоминается и в ежедневном бюллетене президента США. В нем столица Сибири фигурирует как место, которое Хрущев посетил во время рабочей поездки. Запись в бюллетене находится в столбце «Французско-алжирский конфликт». Еще один подобный документ — это сообщение из Белого дома от 25 ноября 1961 года. В нем идет речь о встрече в Новосибирске Никиты Хрущева и восьмого президента Финляндии Урхо Кекконена.











На сайте ЦРУ сообщается, что архив состоит из 13 млн страниц различных документов, в том числе это документы по холодной войне, войне во Вьетнаме, военном проекте Stargate, пытках террористов на допросах в ЦРУ, а также советские анекдоты. Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд.







Недавно НГС.НОВОСТИ побывали на экскурсии в Госархиве НСО, где хранится настоящее постановление о расстреле адмирала Александра Колчака.

