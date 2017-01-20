Застрявшие в Китае новосибирцы отправились домой через Владивосток

​Завершилась история новосибирцев, застрявших в аэропорту Шанхая из-за просрочки визы: пара самостоятельно купила билеты до Новосибирска и полетит домой через Корею и Владивосток.





«Вчера вечером легли спать, приходил полицейский, проверял, спим мы или нет. В 7 утра нас отвели позавтракать, мы сказали, что готовы покупать билеты. Мы купили билеты «Шанхай – Пусан (Корея) – Владивосток – Хабаровск – Новосибирск» за 90 тыс. руб. Они нас зарегистрировали на рейс за 4 часа, без очереди. В сопровождении четырех полицейских нас провели в зону вылета, сопровождают до посадки в самолет. Паспорта наши у них в руках, нам не дают. В Новосибирск приедем завтра вечером», — рассказал Денис Суворов.







Мужчина пояснил, что вчера разговаривал с представителем консульства РФ в Шанхае, и тот объяснил, что изначально паре отказали во въезде в Китай, так как новосибирцы пытались въехать в страну без визы. Консульство обратилось в отдел въезда и выезда иностранцев, но там в выдаче визе Денису Суворову и его жене отказали.







По данным представителя консульства, теперь филиппинскую авиакомпанию Air Asia ждет штраф, так как ее представитель допустили въезд новосибирцев в Китай без визы.







Денис Суворов также рассказал, что он и жена планируют подавать в суд на авиакомпанию Air Asia Philippines.







Новосибирец Денис Суворов и его жена ночью 18 января прилетели из Манилы в Шанхай и через 21 час должны были лететь в Урумчи, а оттуда — в Новосибирск. В аэропорту в Шанхае паре сказали, что в Китае без визы можно провести только 24 часа, а у них получается более суток. Новосибирцам предложили купить билеты обратно в Манилу, а потом снова в Шанхай и в Россию, однако пара отказалась.

