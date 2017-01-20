Пьяную мать оштрафовали за сломанное плечо младенца

Пьяную мать оштрафовали за сломанное плечо младенца

В Новосибирской области суд оштрафовал на 7 тыс. руб. 19-летнюю жительницу Северного района Юлию Воронову, которая сломала плечо своей дочери.


В ноябре 2016 года Юлия укачивала плачущую девочку, которой было несколько месяцев.


«Разозлившись, что ребенок долго не успокаивается, бросила ее в детскую коляску», — рассказали в прокуратуре НСО, отметив, что женщина была пьяной.


Падая, девочка ударилась правой рукой о металлический край коляски, она сломала плечо, закрытый перелом оказался со смещением.


Суд признал Юлию виновной по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и оштрафовал на 7 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.


В июле 2016 года многодетную мать отправили в колонию за утонувшего в ведре младенца.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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