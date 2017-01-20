Пьяную мать оштрафовали за сломанное плечо младенца

В Новосибирской области суд оштрафовал на 7 тыс. руб. 19-летнюю жительницу Северного района Юлию Воронову, которая сломала плечо своей дочери.







В ноябре 2016 года Юлия укачивала плачущую девочку, которой было несколько месяцев.





«Разозлившись, что ребенок долго не успокаивается, бросила ее в детскую коляску», — рассказали в прокуратуре НСО, отметив, что женщина была пьяной.





Падая, девочка ударилась правой рукой о металлический край коляски, она сломала плечо, закрытый перелом оказался со смещением.







Суд признал Юлию виновной по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и оштрафовал на 7 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.







В июле 2016 года многодетную мать отправили в колонию за утонувшего в ведре младенца.