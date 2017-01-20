​Новосибирцы стали реже подделывать больничные листы

В 2016 году новосибирцы значительно реже стали предъявлять на работу липовые больничные листы.







«Всего в 2016 году специалисты новосибирского отделения Фонда социального страхования выявили 83 поддельных листка нетрудоспособности — почти на треть меньше, чем в 2015 году. Более того, впервые с 2013 года число подделок меньше сотни. Это лучший показатель за последние 4 года», — рассказали в пресс-службе новосибирского фонда соцстрахования.







В фонде также предупредили, что фальшивые больничные выявляются всегда — со стопроцентной вероятностью.







«А попытка "прикрыть" прогул больничным, купленным по интернету, — прямой путь на скамью подсудимых. Только за 2016 год по фактам мошенничества с выплатами пособия по временной нетрудоспособности возбуждено 71 уголовное дело», — заявили в пресс-службе.







НГС нашел в интернете несколько сайтов, которые предлагают в Новосибирске покупку больничного листа. По одному из указанных номеров корреспондент НГС позвонил как покупатель, сообщив, что ему нужен больничный лист на 5 дней.







«Нам бы 2500, мы сделать можем. Фамилию, имя, отчество, дату рождения называете, мы вам сделаем, как сделаем, скажем, куда подъехать», — ответили в компании. Собеседник отметил, что остальные данные, кроме указанных, «есть в базе», поэтому для оформления документы не нужны.







В конце декабря 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, что за подделку больничных врача в Советском районе оштрафовали на 170 тыс. руб.