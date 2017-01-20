Устроившему смертельное ДТП водителю «Лэнд Крузера» вынесли приговор

​В Новосибирске суд вынес приговор 52-летнему водителю «Лэнд Крузера», который сел за руль пьяным, но убедил автоинспекторов не забирать его внедорожник и затем устроил смертельную аварию на крупном перекрестке левобережья.



«Независимо от приговора такого больше не повторится», — заявил подсудимый Сергей Кожанов, когда суд дал ему последнее слово.



Как ранее рассказывали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, ночью 22 сентября 2016 года пьяный водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» влетел в попутную «Тойоту Карину», стоявшую на светофоре на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев – Немировича-Данченко. 27-летний водитель седана погиб.



Очевидцы в соцсетях утверждают, что от удара «Тойота Карина» буквально превратилась в груду металла. Как следует из обвинительного заключения, виновник аварии ехал со скоростью 80 км/ч.



Позже стало известно, что за несколько часов до смертельного ДТП водитель «Тойоты Лэнд Крузер 200» спровоцировал мелкую аварию на автостоянке. Уже тогда он был пьян.





Как подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, оформлявшие аварию автоинспекторы заметили у водителя «Лэнд Крузера» признаки опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Тогда инспекторы ДПС составили на водителя протокол по соответствующей статье, отстранили его от управления, но внедорожник задерживать не стали, так как работник автостоянки пообещал сам сесть за руль. Свое обещание он подкрепил подписью в соответствующем документе, отмечали в полиции.



Как следует из материалов дела, позже за отказ медицинского освидетельствования суд оштрафовал водителя «Лэнд Крузера» и лишил его прав.



Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о смертельной аварии в особом порядке. Свою вину владелец «Лэнд Крузера» признал.





Сегодня в суде он подчеркнул, что раскаивается в случившемся, что «всю жизнь старался жить честно» и за весь свой водительский стаж (с 1992 года) попал в ДТП первый раз.



Также подсудимый рассказал, что сел пьяным за руль после отстранения от управления, так как хотел доехать до дома. «Бес попутал», — объяснил мотивы своего поступка водитель «Лэнд Крузера». Кроме того, он отметил, что возместил родственникам погибшего затраты на погребение (100 тыс. руб.) и на надгробный памятник (200 тыс. руб.).



Как выяснил суд, близких родственников у погибшего водителя нет. Поэтому потерпевшим по уголовному делу проходил его двоюродный брат, который пояснил, что редко встречался с водителем «Тойоты Карины», но часто разговаривал с ним по телефону.





В суде он заявил, что не настаивает на строгом наказании для водителя «Лэнд Крузера», так как тот «сам себя наказал», а «брата уже не вернешь».



В свою очередь гособвинитель Наталья Утенкова попросила не учитывать мнение потерпевшего, так как он недостаточно близкий родственник. Также представитель прокуратуры обратила внимание судьи на то, что еще до смертельного ДТП водителя «Лэнд Крузера» много раз штрафовали за превышение скорости, и попросила для него 3 года колонии общего режима с лишением права управления транспортом на 3 года.



В ответ адвокат подсудимого просил не лишать его свободы, а назначить ему условное наказание. Защитник просил обратить внимание на то, что подсудимый — работяга и «прекрасный семьянин».





В итоге суд признал водителя «Лэнд Крузера» виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2 годам 11 месяцам колонии общего режима. Также после освобождения ему 2,5 года нельзя будет водить машину. После оглашения приговора в зал заседаний вошел конвой и взял подсудимого под стражу.



Супруга осужденного со слезами заявила, что намерена обжаловать приговор. По словам женщины, она не рассчитывала, что муж останется на свободе, но надеялась, что он будет отбывать наказание в колонии-поселении.