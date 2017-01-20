​Выезд на Красный проспект перекрыли на полтора месяца

Выезд на Красный проспект перекрыли на полтора месяца (схема)

20 января в Заельцовском районе Новосибирска на полтора месяца перекрыли улицу Северная в районе Красного проспекта.


Проезд возле дома Красный проспект, 179/1 будет закрыт до 1 марта.


«Это связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийных работ по ремонту канализации. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», - объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Раньше НГС писал, что с 18 января небольшой участок пр. Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска сузился на 2,5 м из-за аварийного ремонта канализации.

Елена Громкова
Изображение yandex.ru/maps

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