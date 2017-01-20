Чудом выжившая девушка рассказала об обрушении конного клуба

​Вечером 19 января в конном клубе «Аллюр» под Бердском рухнула крыша манежа: оказавшаяся там спортсменка рассказала, как это было.





Спортсмены конного клуба «Аллюр» рассказали, что в момент обрушения крыши в манеже находились четыре спортсменки, два тренера — женщина и мужчина, а также мама спортсменки Анастасии Андреевой. Ранее сообщалось, что 15-летняя Анастасия и 45-летний Вячеслав Базюра погибли, еще три человека пострадали.







В пресс-службе министерства здравоохранения НСО пояснили, что одна из пострадавших девочек сейчас проходит лечение в НИИТО, а еще одной девочке и женщине оказали помощь в больнице Бердска и отпустили их домой.







Пострадавшая при обрушении крыши манежа Яна Шмонина рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у нее ушиб руки, но в целом состояние в норме.





«Произошло все очень быстро, я была в момент крушения в манеже на коне, сначала был громкий стук и треск, кони испугались и ломанулись в разные стороны, когда подняла голову вверх, поняла, что происходит. Крыша рушилась постепенно, но быстро.





Мы с конем упали на землю, я каким-то образом от него отпрыгнула, мне пришибло правую руку, и я начала закрывать голову от обломков.





Потом, когда все закончилось, я вышла сама», — описала происходившее Яна. Она уточнила, что ее конь, которого звали Принц, погиб.





Родственница еще одной пострадавшей — Анны Гавриленко — рассказала, что девушке в НИИТО сделали 9-часовую операцию и сейчас ее состояние стабильное. По словам родственницы Анны, девушка занималась конным спортом уже около 5 лет и в последнее время очень много времени проводила на конюшне.











Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила со знакомыми погибшего Вячеслава Базюры. Одна из знакомых рассказала, что он был доброжелательным человеком и хорошим специалистом. Вячеслав очень давно был в конном спорте — работал в разных клубах, хорошо подковывал лошадей. Его жена — Екатерина Леонова — тоже работает тренером по конному спорту (по выездке).







Знакомая и коллега Вячеслава Базюры Елена Шарагова рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что познакомилась с Вячеславом в 1993 году, когда пришла заниматься в СДЮШОР.





«Он уже занимался и был опытным спортсменом, поэтому сколько лет он в конном спорте, даже точно сказать не могу. Человеком он был в первую очередь справедливым, добрым, опытным, талантливым спортсменом; с высокими результатами — участвовал на соревнованиях, был призером и победителем Сибирского федерального округа и других соревнований. Отлично подготавливал лошадей, на которых выступал сам, потом на его лошадях выступали и другие спортсмены, добивались хороших результатов. К своему конному делу относился ответственно, во всем любил порядок, лошади были ухоженны. Он был хорошим другом и замечательным тренером», — рассказала Елена Шарагова.







Работавшие на месте обрушения психологи из группы экстренного реагирования «Волонтер.сиб» рассказали, что консультировали пострадавших и их родственников в Бердской центральной городской больнице и клинике НИИТО. «Преимущественно помощь потребовалась родственникам пострадавших, прибывшим на место. Люди находились в состоянии шока и острого горя», — рассказали волонтеры.











По уточненным данным МЧС, кровля манежа конного клуба «Аллюр» обрушилась в 17:37. На ликвидацию происшествия привлекли 368 человек и 81 единицу техники. Полностью разобрать завалы, собрать все опасные металлические обломки и расчистить место от снега спасателям удалось в 23:20.







Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Вчера вечером следователи отчитались, что по подозрению в совершении преступления задержали руководителя «Аллюра», арендовавшего манеж.







Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши манежа конного клуба и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

