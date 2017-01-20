Чудом выжившая девушка рассказала об обрушении конного клуба

Чудом выжившая девушка рассказала об обрушении конного клуба

​Вечером 19 января в конном клубе «Аллюр» под Бердском рухнула крыша манежа: оказавшаяся там спортсменка рассказала, как это было. 


Спортсмены конного клуба «Аллюр» рассказали, что в момент обрушения крыши в манеже находились четыре спортсменки, два тренера — женщина и мужчина, а также мама спортсменки Анастасии Андреевой. Ранее сообщалось, что 15-летняя Анастасия и 45-летний Вячеслав Базюра погибли, еще три человека пострадали.


В пресс-службе министерства здравоохранения НСО пояснили, что одна из пострадавших девочек сейчас проходит лечение в НИИТО, а еще одной девочке и женщине оказали помощь в больнице Бердска и отпустили их домой.


Пострадавшая при обрушении крыши манежа Яна Шмонина рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у нее ушиб руки, но в целом состояние в норме. 


«Произошло все очень быстро, я была в момент крушения в манеже на коне, сначала был громкий стук и треск, кони испугались и ломанулись в разные стороны, когда подняла голову вверх, поняла, что происходит. Крыша рушилась постепенно, но быстро. 


Мы с конем упали на землю, я каким-то образом от него отпрыгнула, мне пришибло правую руку, и я начала закрывать голову от обломков. 


Потом, когда все закончилось, я вышла сама», — описала происходившее Яна. Она уточнила, что ее конь, которого звали Принц, погиб.


Родственница еще одной пострадавшей — Анны Гавриленко — рассказала, что девушке в НИИТО сделали 9-часовую операцию и сейчас ее состояние стабильное. По словам родственницы Анны, девушка занималась конным спортом уже около 5 лет и в последнее время очень много времени проводила на конюшне.


Чудом выжившая девушка рассказала об обрушении конного клуба


Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила со знакомыми погибшего Вячеслава Базюры. Одна из знакомых рассказала, что он был доброжелательным человеком и хорошим специалистом. Вячеслав очень давно был в конном спорте — работал в разных клубах, хорошо подковывал лошадей. Его жена — Екатерина Леонова — тоже работает тренером по конному спорту (по выездке).


Знакомая и коллега Вячеслава Базюры Елена Шарагова рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что познакомилась с Вячеславом в 1993 году, когда пришла заниматься в СДЮШОР. 


«Он уже занимался и был опытным спортсменом, поэтому сколько лет он в конном спорте, даже точно сказать не могу. Человеком он был в первую очередь справедливым, добрым, опытным, талантливым спортсменом; с высокими результатами — участвовал на соревнованиях, был призером и победителем Сибирского федерального округа и других соревнований. Отлично подготавливал лошадей, на которых выступал сам, потом на его лошадях выступали и другие спортсмены, добивались хороших результатов. К своему конному делу относился ответственно, во всем любил порядок, лошади были ухоженны. Он был хорошим другом и замечательным тренером», — рассказала Елена Шарагова.


Работавшие на месте обрушения психологи из группы экстренного реагирования «Волонтер.сиб» рассказали, что консультировали пострадавших и их родственников в Бердской центральной городской больнице и клинике НИИТО. «Преимущественно помощь потребовалась родственникам пострадавших, прибывшим на место. Люди находились в состоянии шока и острого горя», — рассказали волонтеры.


Чудом выжившая девушка рассказала об обрушении конного клуба


По уточненным данным МЧС, кровля манежа конного клуба «Аллюр» обрушилась в 17:37. На ликвидацию происшествия привлекли 368 человек и 81 единицу техники. Полностью разобрать завалы, собрать все опасные металлические обломки и расчистить место от снега спасателям удалось в 23:20.


Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Вчера вечером следователи отчитались, что по подозрению в совершении преступления задержали руководителя «Аллюра», арендовавшего манеж.


Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши манежа конного клуба и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ксения Евдокимова
Фото ГУ МЧС России по НСО (1), Густаво Зырянова (2, 3)

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