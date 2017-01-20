​Курс рубля резко упал после заявлений вице-премьера о покупке валюты

Курс рубля резко упал после заявлений вице-премьера о покупке валюты

Вчера, 19 января, курс рубля на Московской бирже упал из-за заявлений вице-премьера Игоря Шувалова.


«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — пишет «Российская газета», ссылаясь на интервью Шувалова агентству Bloomberg. При этом, по его словам, правительство и Центробанк РФ будут работать над выработкой общих подходов по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля.


На фоне этих заявлений американский доллар и евро, снижавшиеся вчера в начале дня на фоне мирового роста цен на нефть, стали расти по отношению к рублю, отмечает «РГ».


По состоянию на 13:00 мск доллар на Московской бирже подорожал на 50 копеек, снова пробив отметку в 60 руб. и вернувшись к состоянию на 11 января, а евро — на 72 копейки, превысив показатель в 64 руб., чего не было с 3 января наступившего года.


На закрытии торгов Московской биржи евро стоил 63,65 копеек, а доллар — 59,7 руб.


Во время публикации, по информации НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских обменниках можно было купить за 59,9–62,66 руб., а евро — за 63,95–66,37.


В середине этой недели курс доллара впервые за полтора года опускался ниже 59 руб.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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