Молодых продавцов концентрированного героина посадили на 20 лет

Молодых продавцов концентрированного героина посадили на 20 лет

Двух молодых людей из ближнего зарубежья приговорили к 20 годам колонии строгого режима на двоих за попытку сбыта 2 кг высококонцентрированного героина.


«Международный наркоканал по доставке в сибирский регион высококонцентрированного героина выявили в сентябре 2015 года», — рассказали в пресс-службе УФСБ по НСО.


Молодых людей в возрасте 23 и 26 лет оперативные сотрудники областного УФСБ задержали в съемной квартире в Ленинском районе Новосибирска. У них обнаружили около 2 кг высококонцентрированного героина. Мужчины планировали сбыть наркотик в Новосибирске.


Следствие инкриминировало задержанным покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), отметили в пресс-службе.


Каждого из мужчин суд приговорил к 9 годам 11 месяцам лишения свободы.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали историю полковника из Госнаркоконтроля Романа Киселева — мужчина получил срок за то, что похитил героин в одной квартире и подбросил его в другую.

Ольга Власова
Фото Максима Богодвида (РИА Новости)

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