​Облачные поля несут в Новосибирск метели и потепление

Облачные поля несут в Новосибирск метели и потепление

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие выходные 21 и 22 января — к нам идут метели и продолжается потепление.


Погоду в регионе на ближайшие три дня определяют атмосферные фронты и связанные с ними облачные поля. «Давление упадет, и придут осадки, особенно 21 днем и 22 ночью, больше по востоку области с интенсивностью до умеренных. Также ожидаем усиление ветра до 20 м/с, метели, ухудшение видимости», — сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Температура ночью будет около –17…–10 градусов, днем — от –15 до –10 градусов. «22 января днем ожидаем уже обратный ход температур. Утром будет теплее, а в обед и к вечеру наметится похолодание», — отметила Анна Лапчик.


В этом году Новосибирск обошелся без крещенских морозов, тому, как горожане купались в ледяной воде, посвящен репортаж на НГС.НОВОСТИ.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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