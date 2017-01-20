​Облачные поля несут в Новосибирск метели и потепление

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие выходные 21 и 22 января — к нам идут метели и продолжается потепление.







Погоду в регионе на ближайшие три дня определяют атмосферные фронты и связанные с ними облачные поля. «Давление упадет, и придут осадки, особенно 21 днем и 22 ночью, больше по востоку области с интенсивностью до умеренных. Также ожидаем усиление ветра до 20 м/с, метели, ухудшение видимости», — сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







Температура ночью будет около –17…–10 градусов, днем — от –15 до –10 градусов. «22 января днем ожидаем уже обратный ход температур. Утром будет теплее, а в обед и к вечеру наметится похолодание», — отметила Анна Лапчик.







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