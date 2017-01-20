Пойман водитель КамАЗа, который вываливал строительный мусор на берег Оби

В Новосибирске Рыбнадзор оштрафовал камазиста, пойманного во время того, как он привез строительный мусор на берег Оби в Кировский район.











Мужчина – это водитель КамАЗа, которому заплатили за вывоз мусора.







«Это не юридическое лицо и не должностное, это физическое лицо, которого наняли со своим КамАЗом. На него составили административный материал. Мы выставили пост – он приехал сваливать строительный мусор. Прямо на месте его задержали», - рассказал НГС.НОВОСТИ начальник новосибирского отдела государственного надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Юрий Хохлов.







Он отметил, что мужчину поймали пять дней назад, сейчас, по словам Хохлова, мусор уже туда не возят. Информации о том, кто заплатил деньги мужчине за работу и откуда он вез мусор, в Рыбнадзоре нет. По составленному протоколу камазист получит штраф в 4,5 тыс. руб.





О том, что берег Оби недалеко от ЖК «Белые росы» рядом с дачами и лодочной станцией завален строительным мусором, 17 января рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко. Она отмечала, что последний раз видела КамАЗы 16 января.





18 января администрация Кировского района Новосибирска выезжала на место, где зафиксировала, что мусор еще лежал. Специалисты начали проверку, чтобы найти виновных и наказать их.











