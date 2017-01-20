​Новосибирские голуби поменяли цвет 

Среди голубей, постоянно живущих в Новосибирске и окрестностях, в последние годы стало больше птиц с темным, почти черным, и пестрым оперением.







Раньше, около 10 лет назад, было больше голубей с более светлым оперением, чаще встречались полностью белые птицы.





«Считается, что меланизм характерен в отдельные годы как показатель благоприятных или неблагоприятных условий. Например, есть данные по животным. Черных водяных полевок больше в засушливые годы. Что касается птиц, то причин смены окраса множество. В том числе и скрещивание с домашними голубями. Хотя, конечно, это тема для отдельного специального исследования», — рассказал орнитолог Алексей Яновский в студии ГТРК.







По словам специалиста, в отдельных частях города численность голубей очень высока — на Мелькомбинате насчитывается до 50 тыс. особей. «Чем это грозит? Грязь, скопление паразитов и болезни, которые опасны в том числе для людей — сальмонеллез, птичий грипп, орнитоз.





На ул. Демакова есть целая площадка для прикорма голубей, бабушкам не объяснишь, что подкармливать их в таких количествах не нужно»,





— сетует Алексей Яновский.







Тем не менее численность голубей в Новосибирске, как считают специалисты, не критичная. Длинный период размножения и обилие корма компенсируется тем, что птицы не очень плодовитые — откладывают по 2 яйца — и долго ухаживают за потомством. «В последние годы были случаи массовой гибели голубей. Подозревают, что их могли специально потравить», — отметил Яновский.







Ранее Алексей Яновский рассказывал, что новосибирские синицы поумнели и стали спокойнее.