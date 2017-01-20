Гендиректор строительной фирмы пошел под суд за отмывание миллионов

В Новосибирске перед судом предстанет гендиректор строительно-ремонтной компании «Аванта» — 37-летнего мужчину обвиняют в хищении почти 50 млн руб. из федеральной казны.





«Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2015 года — расследовалось долго, потому что проводилась финансовая экспертиза. Мужчина признал вину частично, на время следствия находился под подпиской о невыезде», — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.





Как пояснили в прокуратуре, мужчина заключил с горкорпорацией по организации воздушного движения (госкорпорацией по ОрВД) два контракта более чем на 165 млн руб. для проведения строительно-ремонтных работ в аэропортах Благовещенска и Иркутска по федеральной программе модернизации единой системы организации воздушного движения.





С 2011 по 2013 годы он получил аванс в размере более чем 49 млн руб. и перевел часть денег (больше 28,5 млн руб.) на расчетные счета фирм-однодневок. Эти деньги позже неустановленные лица обналичили и передали ему. Оставшуюся часть суммы предприниматель просто похитил, куда именно он направил деньги — неизвестно, пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





«Бизнесмена задержали в результате оперативно-разыскной деятельности Новосибирской транспортной прокуратуры и ФСБ», — отметила Оксана Горбунова.







Мужчина обвиняется в четырех преступлениях — мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании доходов в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.







«В отношении неустановленных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которое в настоящее время приостановлено», — отметили в прокуратуре.







Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как гендиректор риэлтерской компании «Сибирский город» присвоила себе 3,5 млн руб., переданных ей двумя клиентками. 54-летнюю женщину приговорили к 1 году и 8 месяцам в колонии общего режима.