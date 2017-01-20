Немировича-Данченко встала в медленную пробку перед Коммунальным мостом 

Новосибирцы утром 20 января попали в серьезную пробку на ул. Немировича-Данченко — скорость потока от ул. Ватутина до Коммунального моста всего 5 км/ч.





В целом, по данным на 8:40, дорожная ситуация в Новосибирске оценивается на 6 баллов. На левом и правом берегу, по информации Яндекс.Карт, произошло больше десятка аварий.





Как сообщил сервис Яндекс.Пробки, затор на ул. Большевистская сегодня растянулся на 4,2 км — от развязки на Бугринский мост и до Коммунального моста.











На правом берегу сильнее всего затруднено движение на Гусинобродском шоссе, ул. Кошурникова, ул. Кропоткина и ул. Кирова.





На ул. Богдана Хмельницкого пробка в сторону центра начинается от ЛДС «Сибирь» и заканчивается у пересечения с ул. Танковой. На самой ул. Танковой машины скопились в сторону центра до перекрестка с ул. Кошурникова.









Вчера в утренний час пик пробки в городе составили также 6 баллов, тогда из-за ДТП также оказалось затруднено движение в районе Бугринского моста.