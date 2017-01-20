Немировича-Данченко встала в медленную пробку перед Коммунальным мостом 

Немировича-Данченко встала в медленную пробку перед Коммунальным мостом  (схема)

Новосибирцы утром 20 января попали в серьезную пробку на ул. Немировича-Данченко — скорость потока от ул. Ватутина до Коммунального моста всего 5 км/ч. 


В целом, по данным на 8:40, дорожная ситуация в Новосибирске оценивается на 6 баллов. На левом и правом берегу, по информации Яндекс.Карт, произошло больше десятка аварий. 


Как сообщил сервис Яндекс.Пробки, затор на ул. Большевистская сегодня растянулся на 4,2 км — от развязки на Бугринский мост и до Коммунального моста.  


Немировича-Данченко встала в медленную пробку перед Коммунальным мостом  (схема)


На правом берегу сильнее всего затруднено движение на Гусинобродском шоссе, ул. Кошурникова, ул. Кропоткина и ул. Кирова. 


На ул. Богдана Хмельницкого пробка в сторону центра начинается от ЛДС «Сибирь» и заканчивается у пересечения с ул. Танковой. На самой ул. Танковой машины скопились в сторону центра до перекрестка с ул. Кошурникова. 


Немировича-Данченко встала в медленную пробку перед Коммунальным мостом  (схема)


Вчера в утренний час пик пробки в городе составили также 6 баллов, тогда из-за ДТП также оказалось затруднено движение в районе Бугринского моста. 

Ольга Власова
Скрин yandex.ru/maps/

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