Три  «Ниссана» устроили серьезное ДТП на перекрестке в центре Новосибирска 

В центре Новосибирска в ДТП серьезно пострадали три автомобиля Nissan — водитель одного из них даже снес дорожное ограждение.









Авария произошла 19 января в 22:50 на перекрестке ул. Совесткая – ул. Челюскинцев. Водители серого Nissan X-Trail и Nissan Cube ехали по ул. Гоголя со стороны Красного проспекта в сторону ул. Челюскинцев. Nissan X-Trail двигался по левой полосе, Nissan Cube — по средней. Им навстречу ехал белый Nissan X-Trail, сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».











«На перекрестке Nissan Cube, не перестраиваясь в левый ряд, начал поворот налево в сторону ул. Крылова и ударил серый Nissan X-Trail. От удара внедорожник уехал на "встречку", где врезался в белый Nissan X-Trail. После столкновения оба внедорожника выбросило в сторону тротуара: белого — в металлическое ограждение, серого — на сугроб задней частью», — описали дорожную ситуацию в «Автоспасе».





В результате аварии никто не пострадал, отметили специалисты приложения.





Вчера НГС.НОВОСТИ также рассказывали об аварии с участием автомобиля этой японской компании. Тогда «Ниссан» и «Тойота» столкнулись на ул. Ереванской — иномарки вылетели на тротуар и снесли дорожный знак.